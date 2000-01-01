26.12 12:03 MIGnews.com

Охана: Нетаниягу должен уверенно победить

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Министр юстиции Амир Охана поговорил с изданием Аруц Шева на своем избирательном участке на голосовании во время праймериз для руководства "Ликуда"."Нам нужно, чтобы победа Нетаниягу была ясной и недвусмысленной, чтобы быть сильной и объединенной партией для всеобщих выборов", - сказала Охана."Первичные выборы стимулируют большой энтузиазм на местах. Я был с премьер-министром везде, и все очень возбуждены и полны энтузиазма. Я считаю, что это будет отражено и на всеобщих выборах."На вопрос о том, удастся ли "Ликуду" объединиться вокруг избранного лидера на следующий день после праймериз, министр Охана ответил: "Я надеюсь на это и верю в это".