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Саар: судьбоносный день для `Ликуда` и Израиля | Фото:26.12 11:16   MIGnews.com

Саар: судьбоносный день для "Ликуда" и Израиля

Член парламента Гидеон Саар, который выступает против премьер-министра Биньямина Нетаниягу за лидерство в "Ликуде", поговорил с журналистами на своему избирательном участке.

"Это судьбоносный день для Ликуда, для национального лагеря и государства Израиль", - сказал Саар. "Я верю, что мы можем внести изменения и создать новую реальность, которую ждут еврейский народ и широкая общественность в Государстве Израиль."

"Сегодня мы можем победить, вступить на новый путь, который позволит нам создать сильное и стабильное правительство и объединить народ Израиля, что является самым важным на данный момент", - добавил Саар.

Саар призвал членов партии выдержать штормовую погоду и прийти на избирательные участки. "Я призываю членов "Ликуда" - идите на выборы, несмотря на ненастную погоду. Я прошу ваших голосов и вашей уверенности. Вместе мы сможем добиться перемен и обеспечить наш путь. Если мы не добьемся изменений, мы, вероятно, подвергнемся риску в ближайшем будущем правительством наших политических конкурентов."

"Мы можем сделать это. Я чувствую большой энтузиазм. Люди чувствуют, что изменения необходимы, и с помощью Б-га мы добьемся этого."


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