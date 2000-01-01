26.12 09:05 MIGnews.com

Лапид: если центр не пойдет за мной - победит Нетаниягу

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Лидер Еш Атид Яир Лапид отверг идею создания “лево-центристского блока”с партией Авода.Лапид сообщил: “Я и Авода - не в одном месте. Я - не левый. и я не исключаю вероятности коалиции с Ликудом, но я не буду сидеть с Нетаниягу, если ему предъявят обвинения”.Лапид продолжил: “Если не хотят того, чтобы выбрали Нетаниягу, все центристы должны объединиться за мной, и с Еш Атид у нас - лучший шанс победить. Если центр не объединится вокруг меня - Нетаниягу снова победит. Только у Еш Атид есть инструменты, которые могут этому помешать”.