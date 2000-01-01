26.12 08:20 MIGnews.com

"ЦАХАЛ однозначно готов к войне"

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В израильской прессе публикуется доклад контролера ЦАХАЛа и специальной комиссии израильской армии, созданной для того, чтобы рассмотреть претензии, изложенные в серии докладов уполномоченного по делам солдат генерала Ицхака Брика.В состав комиссии, созданной по приказу начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Гади Айзенкота в сентябре вошли несколько отставных генералов.Доклад, составленный под руководством бригадного генерала Илана Харари отмечает наличие ряда серьезных проблем в сухопутных войсках но выносит следующее заключение: “ЦАХАЛ однозначно готов к войне”.В докладе сообщается о “значительных различиях” в ситуации на местах и в том, как она описана генералом Бриком.В докладе отмечаются проблемы в области логистики - нехватка грузовиков и некоторых видов военного снаряжения, необходимость создания стимулов для командиров низшего звена, необходимость интеграции дигитальных систем в пехотные подразделения, и большее количество дней сборов для солдат резерва.Члены комиссии заявили, что обвинения Брика “более основаны на впечатлениях, нежели на фактах”.Доклад предлагает 41 рекомендацию по улучшению состояния сухопутных войск. Все рекомендации были приняты Айзенкотом.