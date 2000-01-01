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`Теперь Ливни может искать себе другую партию` 26.12 11:17   MIGnews.com

"Теперь Ливни может искать себе другую партию"

Лидер оппозиции в Кнессете Ципи Ливни заявила 25 декабря на конференции Израильского Института Демократии: “Единственный способ победить - отложить свое эго в сторону и объединить силы. Сама такая связь создает новую динамику и надежду. Сначала государство, потом я. Я верю в то, что есть шанс все обернуть вспять”.

В Аводе заявления Ливни были восприняты как  намек на то, что Ави Габай возглавит Сионистский Лагерь.

Источники, близкие к лидеру Аводы Ави Габаю, заявили: “Ливни теперь может искать себе новую партию”.


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