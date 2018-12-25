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Пушков: С-300 повысили способность Сирии отражать ракеты 26.12 10:19   MIGnews.com

Пушков: С-300 повысили способность Сирии отражать ракеты

Сенатор и профессор МГИМО Алексей Пушков прокомментировал "отражение сирийскими ПВО израильского удара по Дамаску". По его мнению, поставка российских комплексов С-300 резко увеличила способность военных САР перехватывать снаряды противника.


"Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", - написал Пушков в своем твиттере.




Судя по реакциям в твиттере Алексея Константиновича, эти заявления не особенно вдохновили россиян. Они пишут: "Сколько израильских стервятников сбито?", "Отражения и небыло, может опять из-за закругления земли".


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