26.12 10:19 MIGnews.com

Пушков: С-300 повысили способность Сирии отражать ракеты

Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 25, 2018

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Сенатор и профессор МГИМО Алексей Пушков прокомментировал "отражение сирийскими ПВО израильского удара по Дамаску". По его мнению, поставка российских комплексов С-300 резко увеличила способность военных САР перехватывать снаряды противника."Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", - написал Пушков в своем твиттере.Судя по реакциям в твиттере Алексея Константиновича, эти заявления не особенно вдохновили россиян. Они пишут: "Сколько израильских стервятников сбито?", "Отражения и небыло, может опять из-за закругления земли".