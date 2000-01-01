26.12 09:38 MIGnews.com

Зуаби: Израиль вырезает органы у заключенных

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Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Ханин Зуаби опубликовала в facebook пост, в котором сообщает, что “Израиль вырезает органы палестинских заключенных, один за другим”.Зуаби, возмущенная идеей отмена визитов членов Кнессета к заключенным после скандала с членом ее партии, Балад, Баселем Гатасом, протащившим заключенным контрабандой мобильниые телефоны пишет: “Мы обязаны следить за состоянием заключенных в госпиталях, служба тюрем предоставляет им минимальную помощь, что означает медленную смерть. С пациентами, болеющими раком, они ждут до последнего момента - а потом вырезают им органы, один за другим”.Зуаби продолжает: “Наш долг - заботиться и о малолетних заключенных, количество которых удвоилось. К ним не допускают старших и родителей, и смерть приходит к ним, как вечный барьер. Наш моральный и национальный долг - проявить солидарность с ними, после того, как они пожертвовали своей жизнью за дело нашего народа”.После публикации этого кровавого навета министр общественной безопасности Гилад Эрдан обратился к юридическому советнику правительства с требованием начать расследование против Зуаби по обвинению в подстрекательстве.