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Зуаби: Израиль вырезает органы заключенных, один за другим 26.12 09:38   MIGnews.com

Зуаби: Израиль вырезает органы у заключенных

Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Ханин Зуаби опубликовала в facebook пост, в котором сообщает, что “Израиль вырезает органы палестинских заключенных, один за другим”.

Зуаби, возмущенная идеей отмена визитов членов Кнессета к заключенным после скандала с членом ее партии, Балад, Баселем Гатасом, протащившим заключенным контрабандой мобильниые телефоны пишет: “Мы обязаны следить за состоянием заключенных в госпиталях, служба тюрем предоставляет им минимальную помощь, что означает медленную смерть. С пациентами, болеющими раком, они ждут до последнего момента - а потом вырезают им органы, один за другим”.

Зуаби продолжает: “Наш долг - заботиться и о малолетних заключенных, количество которых удвоилось. К ним не допускают старших и родителей, и смерть приходит к ним, как вечный барьер. Наш моральный и национальный долг - проявить солидарность с ними, после того, как они пожертвовали своей жизнью за дело нашего народа”.

После публикации этого кровавого навета министр общественной безопасности Гилад Эрдан обратился к юридическому советнику правительства с требованием начать расследование против Зуаби по обвинению в подстрекательстве.
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