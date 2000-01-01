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YouTube 26.12 09:16   MIGnews.com

Имя Елизаветы Глинки присвоят одному из военных госпиталей

Одному из медицинских учреждений Минобороны будет присвоено имя Елизаветы Глинки, погибшей при крушении военного Ту-154 после взлета из аэропорта Адлера. Решение об этом принял министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию… И министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени", — рассказал журналистам первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Военный самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье, 25 декабря. По данным Минобороны, на борту самолета было 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди последних были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей трех российских федеральных телеканалов, двое федеральных госслужащих и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.
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