Поездки дипломатов в страны, поддержавших резолюцию отменены
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил министерству иностранных дел приостановить "поездки дипломатов на официальные встречи в те страны, которые поддержали антиизраильскую резолюцию в СБ ООН".
Также премьер отдал поручение сократить сотрудничество с посольствами этих стран в Израиле.
Среди стран, подержавших резолюцию в СБ ООН, которая осуждает израильскую поселенческую деятельность в Иудее и Самарии: Великобритания, Франция, Испания, Япония, Украина и РФ. Ранее Нетаниягу приказал министрам правительства избегать проведения встреч с министрами из вышеуказанных государств, и совершать поездки в эти страны.