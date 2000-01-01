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YouTube 26.12 08:51   MIGnews.com

Поездки дипломатов в страны, поддержавших резолюцию отменены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил министерству иностранных дел приостановить "поездки дипломатов на официальные встречи в те страны, которые поддержали антиизраильскую резолюцию в СБ ООН".

Также премьер отдал поручение сократить сотрудничество с посольствами этих стран в Израиле.

Среди стран, подержавших резолюцию в СБ ООН, которая осуждает израильскую поселенческую деятельность в Иудее и Самарии: Великобритания, Франция, Испания, Япония, Украина и РФ. Ранее Нетаниягу приказал министрам правительства избегать проведения встреч с министрами из вышеуказанных государств, и совершать поездки в эти страны.
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