26.12 08:51 MIGnews.com

Поездки дипломатов в страны, поддержавших резолюцию отменены

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил министерству иностранных дел приостановить "поездки дипломатов на официальные встречи в те страны, которые поддержали антиизраильскую резолюцию в СБ ООН".Также премьер отдал поручение сократить сотрудничество с посольствами этих стран в Израиле.Среди стран, подержавших резолюцию в СБ ООН, которая осуждает израильскую поселенческую деятельность в Иудее и Самарии: Великобритания, Франция, Испания, Япония, Украина и РФ. Ранее Нетаниягу приказал министрам правительства избегать проведения встреч с министрами из вышеуказанных государств, и совершать поездки в эти страны.