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Бывший посол США: Нападки на президента - беспрецедентны 26.12 09:29   MIGnews.com

Бывший посол США: Нападки на президента - беспрецедентны

Бывший посол США в Израиле Дан Курцер подверг резкой критике поведение премьер-министра Израиля Биньямина Неатниягу после принятия резолюции Совета Безопасности ООН против поселенческой активности.

В интервью программе “Доброе Утро Израиль” радиостанции Галей ЦАХАЛ Курцер заявил: “Так не говорят о друзьях, тот язык, который используют против президента Соединенных Штатов - беспрецедентен. Гнев и несогласие не оправдывают использование такого языка”.
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