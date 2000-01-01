26.12 09:29 MIGnews.com

Бывший посол США: Нападки на президента - беспрецедентны

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Бывший посол США в Израиле Дан Курцер подверг резкой критике поведение премьер-министра Израиля Биньямина Неатниягу после принятия резолюции Совета Безопасности ООН против поселенческой активности.В интервью программе “Доброе Утро Израиль” радиостанции Галей ЦАХАЛ Курцер заявил: “Так не говорят о друзьях, тот язык, который используют против президента Соединенных Штатов - беспрецедентен. Гнев и несогласие не оправдывают использование такого языка”.