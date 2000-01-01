26.12 07:53 MIGnews.com

Либерман соболезнует в связи с крушением российского лайнера

Михаил Фейгин

пресс-секретарь партии НДИ



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Министр обороны, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман принес свои соболезнования в связи с крушением российского авиалайнера. На свое странице в Фейсбуке он написал:«Глубоко опечален известием о крушении самолета Ту-154 Министерства обороны России. Приношу свои самые искренние соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа, правительству Российской Федерации, моему коллеге министру обороны РФ Сергею Шойгу, всему российскому народу. Мы скорбим вместе с вами».