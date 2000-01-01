Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Либерман соболезнует в связи с крушением российского лайнера 26.12 07:53   MIGnews.com

Либерман соболезнует в связи с крушением российского лайнера

Министр обороны, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман принес свои соболезнования в связи с крушением российского авиалайнера. На свое странице в Фейсбуке он написал:

«Глубоко опечален известием о крушении самолета Ту-154 Министерства обороны России. Приношу свои самые искренние соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа, правительству Российской Федерации, моему коллеге министру обороны РФ Сергею Шойгу, всему российскому народу. Мы скорбим вместе с вами».


Михаил Фейгин
пресс-секретарь партии НДИ

.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:42
Берлинский террорист убеждал племянника убить дядю ради ISIS
12:40
Украденный сейф увезли на электрической инвалидной коляске
12:16
В Москве эвакуировали три вокзала из-за угрозы взрыва
11:57
В Израиле повышена зарплата охранникам
11:56
ФБР поздравило с Рождеством, нарисованной открыткой в Paint
11:37
Вспышка в небе произошла спустя полчаса после крушения
11:19
Из-за дочери: посол США хочет остаться в Израиле
11:15
Год надежд и разочарований
10:56
Нетаниягу выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154
10:39
В Тайване митингуют против легализации однополых браков
10:29
Палестинцы устроили погром в церкви в Восточном Иерусалиме  
10:08
Палестинцы: Керри предложит границы 67-го года
10:07
Минобороны представило первый отчет о поисковой операции
10:04
Минобороны: определена траектория полета упавшего Ту-154
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus