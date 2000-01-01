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Осуждение Израиля в ООН, убийства послов – что дальше? 26.12 07:50   MIGnews.com

Осуждение Израиля в ООН, убийства послов – что дальше?



«Что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем», — сказал царь Шломо. А что же было в 2016 году? И что новое или хорошо забытое старое ждет нас в 2017? Чем обернется для Израиля избрание Дональда Трампа президентом США? Чего ждать от продолжающегося конфликта в Сирии и остальном арабском мире? Предвкушать ли хорошие новости в будущем году? 

Обо всем этом и многом другом ведущий блога Ботинок, один из создателей портала zahav.ru Йоав Прокофьев и  блоггер и журналист Александр Шварц побеседуют с известным каббалистом, доктором Михаэлем Лайтманом. 

Не пропустите прямой эфир, который состоится 26 декабря 2016 года в 12:00.

Источник: Открытый телеканал


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