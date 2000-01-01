Осуждение Израиля в ООН, убийства послов – что дальше?
«Что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем», — сказал царь Шломо. А что же было в 2016 году? И что новое или хорошо забытое старое ждет нас в 2017? Чем обернется для Израиля избрание Дональда Трампа президентом США? Чего ждать от продолжающегося конфликта в Сирии и остальном арабском мире? Предвкушать ли хорошие новости в будущем году?
Обо всем этом и многом другом ведущий блога Ботинок, один из создателей портала zahav.ru Йоав Прокофьев и блоггер и журналист Александр Шварц побеседуют с известным каббалистом, доктором Михаэлем Лайтманом.
Не пропустите прямой эфир, который состоится 26 декабря 2016 года в 12:00.