26.12 07:45 MIGnews.com

В Иерусалиме ждут нового удара Барака Обамы

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Израильское радио Решет Бет сообщает, что в Иерусалиме реально опасаются еще одного дипломатического удара США по Израилю - до того, как закончится каденция президента Барака Обамы.Источники Решет Бет в Иерусалиме говоря, что все дипломатические службы “находятся в состоянии повышенной боевой готовности”. На заседании кабинета министров 25 декабря израильские дипломаты указали на возможность того, что даже за день до приведения к присяге президента Дональда Трампа администрация Барака Обамы может провести через Совет Безопасности ООН еще одно решение. Цель такого решения - определить параметры возврата к переговорам между Израилем и палестинцами и параметры разрешения палестино-израильского конфликта.Еще один возможный дополнительный удар - мирная конференция в Париже, которая должна состояться в середине следующего месяца. Израиль отказался от участия в конференции, и дипломаты говорят, что положение - очень сложное, “началась настоящая битва между Обамой и Нетаниягу, все маски сорваны”. Конференция в Париже начнется за пять дней до инаугурации Трампа.Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что не приедет на конференцию, но позднее изменил свое решение, и должен прибыть в Париж. Конференция, таким образом, превращается в глобальное событие, организаторы которого намерены определить условия и требования к будущему миру с палестинцами.Вчера вечером глава правительства и министры правительства Израиля прибыли к Стене Плача.Биньямин Нетаниягу заявил на церемонии зажигания второй ханукальной свечи у Стены плача:"Я не предполагал быть здесь сегодня, но в свете решения Совбеза ООН, я подумал, что правильнее всего будет зажечь вторую ханукальную свечу здесь, у Стены плача. Согласно принятой ООН резолюции, маккавеи не освободили Иерусалим, а захватили палестинскую территорию. Согласно этому решению, деревни в районе Модиина, из которых они пришли - это "оккупированная палестинская территория".Понятно, что палестинцы пришли гораздо позже, а мы были здесь, и мы вернемся в эти места. И я спрашиваю все те страны, которые поздравляют нас со светлым праздником Хануки: а как они проголосовали по резолюции ООН, согласно которой вот это место, где мы празднуем Хануку, является оккупированной территорией?Стена плача не оккупирована, еврейский квартал не оккупирован, как не оккупированы и другие места. Поэтому мы не принимаем, мы не можем принять эту резолюцию. Мы также уверены в нашем будущем, как хорошо знаем наше прошлое. И я хочу зажечь здесь вторую свечу Хануки во имя Нецах Исраэль. Счастливой Хануки!"Нетаниягу, в частных разговорах, якобы заявил: “На нас плюют, мы обязаны мощно отреагировать. Таково должно быть наше послание этим государствам”.