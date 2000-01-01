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flickr 27.12 04:23   MIGnews.com

Турция призывает коалицию обеспечить поддержку с воздуха

Турция в понедельник, 26 декабря, призвала членов возглавляемой США коалиции, сражающейся против ISIS, обеспечить поддержку с воздуха турецким войскам, осадившим сирийский город Аль-Баб, удерживаемый группировкой.

"Международная коалиция должна выполнять свои обязанности в отношении воздушной поддержки в Аль-Баб. Отсутствие необходимой поддержки недопустимо", - заявил пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин на пресс-конференции.

Турецкая армия заявила, что боевики ISIS в воскресенье убили, по меньшей мере, 30 мирных жителей и ранили многих других, чтобы помешать людям бежать из северного сирийского города.
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