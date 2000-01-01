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27.12 07:18   MIGnews.com

Обама считает, что мог бы победить на выборах-2016

Барак Обама в интервью, опубликованном CNN, также высказал мнение, что если бы он мог баллотироваться, то победа на выборах в этом году осталась бы за ним.

"Я уверен, что, если бы я баллотировался снова и объявил об этом, я думаю, что я мог бы мобилизовать большинство американского народа и сплотить его", — сказал Обама в интервью.

По словам Обамы, он разговаривал с разными людьми по всей стране, и даже те, кто не поддерживает его, соглашаются с тем, что направление, в котором он предлагает двигаться, верное.

Победу Дональда Трампа на выборах, как говорит Обама, многие считают событием из разряда фантастики. По его мнению, в культуре США за последние годы произошел сдвиг и люди в большинство своем хотят видеть Америку толерантной, разнообразной, открытой, полной энергии и динамизма.

Между тем уверенная победа на выборах, которые состоялись 8 ноября, досталась республиканцу Дональду Трампу, известному своими резкими высказываниями и жёсткой позицией в отношении мигрантов. Он вступит в должность главы государства в январе.
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