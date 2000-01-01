27.12 05:34 MIGnews.com

Лапид: Глава правительства ставит на кон нашу безопасность

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"Сегодня утром вместе с председателем фракции "Еш Атид", депутатом Кнессета Офером Шелахом я направил письмо главе парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Ави Дихтеру. Мы потребовали вызвать на комиссию министра иностранных дел, который одновременно является главой правительства, с целью дать разъяснения по поводу того, как он собирается решать проблему с принятием Совбезом ООН антиизраильской резолюции.У нас кризис в отношениях со всем миром. Ни одна страна не выступила в нашу поддержку. Решение СБ ООН, принятое в пятницу, опасное и неумное. Израиль не прогнется и не примет его. С этим мы все согласны. За несколько дней до голосования, с согласия кабинета безопасности, вместе с правительством я делал все возможное для того, чтобы эта резолюция не была принята. В беседе с высокопоставленными лицами из администрации Белого Дома и представителями иностранной прессы я неоднократно подчеркивал, что в данном вопросе не может быть деления на коалицию и оппозицию. Мы - единое суверенное государство, сильное и мощное, и никто нам не будет указывать, как жить.Борьба с ООН – это верный шаг, но именно по этому поводу у меня вопрос к нашему правительству: вы только сейчас об этом вспомнили? Еще в марте этого года я инициировал проведение демонстрации у здания ООН в Женеве. Мы стояли с израильскими флагами и заявляли, что Совет по правам человека превратился в Совет по правам террора. Еще два года назад я начал диалог с членами Конгресса и Сената США, настаивая на том, что нужно сокращать бюджет ООН, если эта организация не откажется действовать против Израиля.Я могу назвать поведение нашего правительства после принятия резолюции Совбезом ООН исключительно непотребным. Это не политика, это – истерика. Сильная и гордая страна не имеет права так реагировать. Подобная реакция демонстрирует не силу, а стресс и смятение. Глава правительства ведет игру, в которой на кону - национальная безопасность, а этого делать категорически нельзя.Можно было предотвратить решение Совета Безопасности. Предотвратить не значит уступить. Если бы мы действовали правильно, профессионально и взвешенно, ничего бы не случилось. Нужно ставить во главу угла национальные интересы, а не заниматься ежедневными мелкими политическими разборками: "что скажет Беннет" или "что скажут члены центра". Антисемиты были всегда, но не все таковыми являются. У нас есть достаточно врагов, стремящихся нас изолировать, но нет никакой причины для самоизоляции.Израиль получил право на создание собственного государства, благодаря решению ООН. США, включая Демократическую партию, были на нашей стороне всегда, кроме последних двух лет. При правильной работе и правильном лидере можно все исправить и вернуть на круги своя. Израиль должен по-другому вести свой корабль. Публичные обиды – это немудрое ведение внешней политики. Нужно реанимировать отношения с США, и здесь не может быть "или- или": или национальные интересы или хорошие отношения с миром. Здесь должно быть "и-и": и национальная гордость и хорошие отношения на международной арене. Это возможно, и мы обязаны к этому вернуться, только не с нынешним правительством и не с истеричными выпадами, которых было немало в последние дни», - заявил в ходе заседания фракции лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид.