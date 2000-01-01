26.12 20:26 MIGnews.com

Израиль: временные жители страны получат скидки на проезд

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац утвердил предоставление скидок на проезд в общественном транспорте людям, имеющим статус временного жителя Израиля. Речь идет о тех, кто получил право на проживание в стране как минимум в течение одного года.Министр Исраэль Кац: "Предоставление скидок этой категории пассажиров даст возможность дополнительным тысячам пассажиров приобретать проездные абонементы, позволяющие снизить расходы на общественный транспорт на десятки процентов".Как пояснил министр, согласно нововведению, ожидающие получения постоянного статуса в нашей стране, а также иностранные студенты, оформившие персональные карточки "рав-кав", смогут приобретать однодневный, недельный и месячный проездной абонемент и осуществлять транзитные пересадки между различными видами транспорта в рамках выбранной тарифной зоны.Согласно данным Минтранса, с начала реформы тарифов на проезд (1 января 2016 года) и до сегодняшнего дня продано около 13 миллионов абонементов, из них 4,3 миллиона - месячные проездные билеты, около 144 тысяч - недельные, 8,4 миллиона - однодневные и 81 тысяча – студенческие проездные билеты.