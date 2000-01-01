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Израиль: временные жители страны получат скидки на проезд | Фото: Thinkstock26.12 20:26   MIGnews.com

Израиль: временные жители страны получат скидки на проезд

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац утвердил предоставление скидок на проезд в общественном транспорте людям, имеющим статус временного жителя Израиля. Речь идет о тех, кто получил право на проживание в стране как минимум в течение одного года.

Министр Исраэль Кац: "Предоставление скидок этой категории пассажиров даст возможность дополнительным тысячам пассажиров приобретать проездные абонементы, позволяющие снизить расходы на общественный транспорт на десятки процентов".

Как пояснил министр, согласно нововведению, ожидающие получения постоянного статуса в нашей стране, а также иностранные студенты, оформившие персональные карточки "рав-кав", смогут приобретать однодневный, недельный и месячный проездной абонемент и осуществлять транзитные пересадки между различными видами транспорта в рамках выбранной тарифной зоны.

Согласно данным Минтранса, с начала реформы тарифов на проезд (1 января 2016 года) и до сегодняшнего дня продано около 13 миллионов абонементов, из них 4,3 миллиона - месячные проездные билеты, около 144 тысяч - недельные, 8,4 миллиона - однодневные и 81 тысяча – студенческие проездные билеты.
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