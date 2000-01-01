26.12 19:52 MIGnews.com

Украина вызвала посла Израиля из-за голосования в ООН

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Посол Израиля в Украине Эли Белоцерковский был вызван для консультаций правительством в Киеве в понедельник, 26 декабря.Этот шаг был предпринят после того, как Иерусалим отменил поездку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в знак протеста против голосования восточно-европейской страны в пользу резолюции Совета Безопасности ООН, который призвал Израиль прекратить строительство поселений.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение об отмене визита премьер-министра Украины и министра иностранных дел Сенегала в Израиль. Решение стало ответом на позицию двух государств, проголосовавших за принятие резолюции СБ ООН, осуждающей израильское строительство в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.В дополнение к этому, Израиль прекратил финансирование четырех секретариатов ООН, работающих для палестинцев.