26.12 18:45 MIGnews.com

Израиль: Есть доказательства, что Обама продвигал резолюцию

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Посол Израиля в США заявил, что страна представит новоизбранному президенту США Дональду Трампу "доказательства", что администрация Обамы спланировала принятие резолюции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в пятницу, 23 декабря.Рон Дермер рассказал CNN, что Израиль злится на США из-за резолюции, поскольку США являются "единственной страной, на которую мы рассчитывали в Организации Объединенных Наций".Напомним, что США воздержались от голосования по антиизраильской резолюции, не наложив вето."Это старая история, что Организации Объединенных Наций выступает против Израиля. Что оказалось новым, это то, что Соединенные Штаты не встали и выступили против этой резолюции", - сказал Дермер.Подтверждая заявления, сделанные пресс-секретарем премьер-министра Биньямина Нетаниягу днем ранее, Дермер заявил, что у Израиля есть доказательства, что Белый дом продвигал резолюцию и "готов представить эти доказательства новой администрации по соответствующим каналам"."Если они хотят, чтобы поделиться ею с американским народом, они приветствуются, чтобы сделать это," сказал он, обходя вопрос о том, почему Израиль не выпустит саму информацию.Выступая на CNN в воскресенье, 25 декабря, пресс-секретарь Нетаниягу Дэвид Киз сказал, что арабские источники, в частности, информировали Иерусалим о предполагаемой причастности президента Барака Обамы к продвижению резолюции."У нас есть точная информацию, прямо скажем, что администрация Обамы действительно помогла продвинуть эту резолюцию и помогала создать ее, как сообщают источники на международном уровне и источники в арабском мире", - сообщил Киз средствам массовой информации СШАБелый дом категорически отрицает "разработку" разрешение, отвергая обвинения Нетаниягу в этой связи."Мы не разрабатывали эту резолюцию. Мы приняли это решение, когда она поставлена на голосование", - как заявил заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс в пятницу, 23 декабря.