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Турция: менеджер кафе арестовали за оскорбление Эрдогана | Фото: Thinkstock26.12 17:55   MIGnews.com

Турция: менеджера кафе арестовали за оскорбление Эрдогана

Турецкие власти арестовали менеджера кафетерия оппозиционной газеты Cumhuriyet за оскорбление президента после того, как он сказал, что не будет делать чай Тайипу Эрдогану, как сообщил одни из адвокатов менеджера Reuters в понедельник, 26 декабря.

Сенол Буран, управляющий кафетерия в офисе стамбульского издания Cumhuriyet, был взят под стражу после того, как полиция провела рейд в его доме поздно вечером в субботу, 24 декабря, как сообщил адвокат Озгур Урфа. Газета является одной из немногих, которые до сих пор критикуют правительство.

Оскорбление президента является преступлением, которое карается лишением свободы сроком до четырех лет в Турции.

Адвокаты Эрдогана, который возглавлял турецкое правительство на протяжении более десяти лет, подали иски против более 1800 людей, в том числе карикатуристов.
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