26.12 17:55 MIGnews.com

Турция: менеджера кафе арестовали за оскорбление Эрдогана

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Турецкие власти арестовали менеджера кафетерия оппозиционной газеты Cumhuriyet за оскорбление президента после того, как он сказал, что не будет делать чай Тайипу Эрдогану, как сообщил одни из адвокатов менеджера Reuters в понедельник, 26 декабря.Сенол Буран, управляющий кафетерия в офисе стамбульского издания Cumhuriyet, был взят под стражу после того, как полиция провела рейд в его доме поздно вечером в субботу, 24 декабря, как сообщил адвокат Озгур Урфа. Газета является одной из немногих, которые до сих пор критикуют правительство.Оскорбление президента является преступлением, которое карается лишением свободы сроком до четырех лет в Турции.Адвокаты Эрдогана, который возглавлял турецкое правительство на протяжении более десяти лет, подали иски против более 1800 людей, в том числе карикатуристов.