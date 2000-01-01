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flickr 26.12 16:52   MIGnews.com

Папа Римский восхваляет христиан Ирака

Папа Римский Франциск воздал должное в понедельник, 26 декабря, христианам Ближнего Востока, которые держались за свою веру во время гонений со стороны исламистских боевиков. Он отметил, что они больше христианские мученики, чем в первые дни Церкви.

Папа Римский говорил с тысячами людей на площади Святого Петра во время своего праздничного благословения на праздник святого Стефана, первого христианского мученика.

Он упомянул о преследовании христиан в Ираке, многие из которых смогли впервые с 2013 года провести Рождество в церквях после того, как большие и малые города были вызволены из под контроля боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

"Это был пример верности Евангелие", - сказал Папа Римский Франциск во время проповеди.

"Несмотря на испытания и опасности, они отважно показывают, что они верны Христу", - подчеркнул он.
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