26.12 16:21 MIGnews.com

Перебои в движении поездов: усилят работу автобусов

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В связи повреждением железнодорожного полотна, произошедшим во время движения грузового поезда на участке Бейт-Иехошуа - Герцлия, в утренние часы и до устранения неполадки, ожидаются перебои в работе пассажирских поездов на отрезке Натания-Тель-Авив.Министерство транспорта отдало распоряжение транспортным компаниям усилить работу автобусов в утренние часы на междугородних маршрутах из Натании, Хадеры, Биньямины и Хайфы.В ближайший час Управление общественного транспорта при Минтрансе проведёт оценку ситуации и проверит необходимость дополнительного усиления работы общественного транспорта до момента устранения неполадки.