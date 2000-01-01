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YouTube 26.12 14:24   MIGnews.com

Голландский политик посоветовал Израилю игнорировать ООН

Ведущий голландский политик Герт Вилдерс раскритиковал действующего президента США Барака Обаму за его решение игнорировать антиизраильскую резолюцию СБ ООН, вместо того, чтобы наложить на нее вето.

В пятницу, 23 декабря, голландец посоветовал государству Израиль игнорировать резолюцию ООН, которая осуждает израильскую поселенческую деятельность в Иудее и Самарии. Герт Вилдерс является основателем и лидером голландской "Партии свободы". В течение всего текущего года он и его партия доминировали в опросах общественного мнения в Нидерландах.

На своей странице в Facebook политик написал: "Обама предал Израиль. Слава Богу, к власти придет Трамп. Хочу посоветовать моим израильским друзьям – игнорируйте ООН, продолжайте строить все больше и больше населенных пунктов".

В Нидерландах Герт Вилдерс был признан политиком 2016 года. Он известен своей резкой критикой ислама и поддержкой израильского государства. В юности в течение двух лет он жил в Израиле, где работал в мошаве.

За 25 лет Вилдерс посещал Израиль более 40 раз. Также Вилдерс отметил, что "Израиль является первой линией обороны Запада против угрозы ислама".
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