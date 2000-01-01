26.12 15:13 MIGnews.com

Герцог: "Нетаниягу приведет к разделу Иерусалима!"

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В понедельник, 26 декабря, лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицхак Герцог, открывая заседание парламентской фракции в Кнессете заявил:"С праздником Ханука весь народ Израиля! Всех израильтян, и всех евреев, живущих в разных странах мира. Поздравляю также всех, кто празднует, с наступающим Новым годом!О делах актуальных. Лишь две недели назад премьер-министр Нетаниягу гордился успехами международной политики Израиля. После принятия крайне плохой для нашей страны резолюции СБ ООН, - мы видим полный крах внешней политики этого правительства. Виновен в этом не Израиль, а лишь один человек и его действия, - Биньямин Нетаниягу. Его снобизм, заносчивость, пренебрежение, - сделали Нетаниягу глухим к требованиям реальности, к нуждам страны и людей. Убежден, что можно было предотвратить принятие антиизраильской резолюции в СБ ООН! Можно было действовать мудро на международной арене, проявлять инициативу и совместно с США остановить эту резолюцию. Также, как останавливали антиизраильские решения и раньше. Нетаниягу предупреждали, каковы могут быть последствия его действий, и не раз. Но он не хотел ничего слышать.Наши десантники освободили Иерусалим, освободили Стену Плача. А действия Нетаниягу подвергают опасности Стену Плача и ведут к разделу Иерусалима! Он предал Иерусалим ради Амоны.И еще: этой ночью премьер-министр Нетаниягу пересек еще одну «красную линию» в разжигании ненависти: на своей странице в Фейсбуке он сравнил израильтян, граждан страны, придерживающихся иных политических взглядов, - с презренными террористами и убийцами ХАМАСа. С террористами, которые убивают нас, евреев, - и правых, и левых взглядов, без жалости и без разбора.Я требую от премьер-министра извинений за недопустимое сравнение, которое задело миллионы израильтян, думающих иначе, нежели он. Требую извинений и за его недопустимые слова, и, главное, за позор и провал, который он навлек на Израиль в СБ ООН. Я выражаю сомнение в способности премьер-министра принимать взвешенные решения, учитывая его действия в последние дни. Он полностью утратил контроль над происходящим.Призываю Яира Лапида поддержать нас в борьбе против этого правительства, призываю все политические силы сплотиться ради того, чтобы отправить это опасное для Израиля правительство в отставку".