26.12 13:19 MIGnews.com

Либерман: конференция в Париже - новое дело Дрейфуса

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал конференцию по ближневосточному урегулированию, которая должна пройти в следующем месяце в Париже.Заявление Либермана прозвучали на фоне сообщений о том, что госсекретарь Джон Керри в рамках конференции предложит план урегулирования палестино-израильского конфликта.Либерман сказал: “ Это - трибунал против Израиля. Это конференция, главная роль которой - навредить безопасности и репутации Израиля. Это дело Дрейфуса наших дней, только сегодня на скамье подсудимых сидят все евреи Израиля”.