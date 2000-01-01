26.12 13:14 MIGnews.com

Жена Эрдогана призвала первых леди государств помочь Сирии

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В связи с событиями в Турции жена Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган направила письмо первым леди зарубежных государств, в котором призвала предпринять шаги для оказания помощи сирийцам. Об этом сообщает "Анадолу".В Сирии, на глазах у мирового сообщества, продолжается гуманитарная трагедия целого народа. "За пять лет в Сирии погибло более 600 тыс. человек. Более 7 млн человек покинули свои дома, 5 млн сирийцев были вынуждены бежать из страны. В ходе боев, в которых применялось даже химическое оружие, гибли женщины и дети. Наши сердца уже не выдерживают этой боли", — написала Эмине."Мы живем в эпоху, когда нужно делать намного больше, чем проливать слезы по трагедии в Сирии. Призываю женщин всего мира предпринять шаги для помощи покинутым на смерть, голодающим женщинам и детям Сирии, лишенным доступа к питьевой воде", — добавила Эмине, посетовав на то, что мировое сообщество по-прежнему остается безучастным к происходящему в сирийской стране.