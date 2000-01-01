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Из-за дочери: посол США хочет остаться в Израиле 26.12 11:19   MIGnews.com

Из-за дочери: посол США хочет остаться в Израиле

По сообщению портала ynet, нынешний посол США в Израиле Дэн Шапиро обратился в Госдепартамент США с просьбой разрешить ему остаться в Израиле в качестве частного лица.

Причиной является то, что дочь посла учится в израильской школе, и он хочет, чтобы она нормально закончила учебный год. Дочь Шапиро учится в 11-м классе.

Шапиро был назначен на должность президентом Обамой в 2011 году. Предполагалось, что если на выборах победит Хиллари Клинтон, то она оставит Шапиро в Тель-Авиве на шестой год - а может быть и дольше.

Тем не менее, победил Трамп, и Шапиро теперь должен собирать чемоданы. Предполагается, что новый посол - Дэвид Фридман приедет в Израиль в феврале-марте. Шапиро, если ему будет дано разрешение Госдепартамента, должен будет освободить резиденцию американского посла в Герцлии и подыскать себе новое жилье.
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