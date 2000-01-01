Из-за дочери: посол США хочет остаться в Израиле

По сообщению портала ynet, нынешний посол США в Израиле Дэн Шапиро обратился в Госдепартамент США с просьбой разрешить ему остаться в Израиле в качестве частного лица.
Причиной является то, что дочь посла учится в израильской школе, и он хочет, чтобы она нормально закончила учебный год. Дочь Шапиро учится в 11-м классе.
Шапиро был назначен на должность президентом Обамой в 2011 году. Предполагалось, что если на выборах победит Хиллари Клинтон, то она оставит Шапиро в Тель-Авиве на шестой год - а может быть и дольше.
Тем не менее, победил Трамп, и Шапиро теперь должен собирать чемоданы. Предполагается, что новый посол - Дэвид Фридман приедет в Израиль в феврале-марте. Шапиро, если ему будет дано разрешение Госдепартамента, должен будет освободить резиденцию американского посла в Герцлии и подыскать себе новое жилье.