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Нетаниягу выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Израильский премьер позвонил президенту РФ, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154
В воскресенье вечером, 25 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны, на борту которого находились 92 человека. Лайнер потерпел крушение над Черным морем в Сочи рано утром 25 декабря.

Все кто был на борту – погибли. На пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Также в ходе разговора лидеры двух государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
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