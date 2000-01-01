26.12 10:56 MIGnews.com

Нетаниягу выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

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Израильский премьер позвонил президенту РФ, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154В воскресенье вечером, 25 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны, на борту которого находились 92 человека. Лайнер потерпел крушение над Черным морем в Сочи рано утром 25 декабря.Все кто был на борту – погибли. На пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.Также в ходе разговора лидеры двух государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.