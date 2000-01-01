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С бельгийских фанатов-нацистов сняли обвинения | Фото:26.11 10:10   MIGnews.com

С бельгийских фанатов-нацистов сняли обвинения

Против футбольных фанатов, которые пели на матче песню о сожжении евреев не будут выдвигаться обвинения. Прокуроры объяснили, что трехлетний запрет на посещение стадионов был достаточным наказанием.

Новостной сайт HLN сообщил о решении снять обвинения против четырех сторонников Брюгге, которым в прошлом году национальная футбольная ассоциация запретила въезд на все основные стадионы в Бельгии на срок до трех лет.

Михаил Фрейлих, еврейский законодатель в федеральном парламенте раскритиковал это решение. "Это плохой знак", - сказал он HLN. "Антисемитские ненавистнические высказывания являются преступлением согласно Уголовному кодексу. Так что это должно быть наказано. Иначе, почему у нас есть законы?" - сказал он.

Из всех участвующих в инциденте были опознаны только четыре фаната клуба "Андерлехт". Они пели следующие строки на трибуне: "Мой отец был в коммандос, моя мать была в СС, они вместе сжигали евреев, потому что евреи горят лучше всех".


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