26.11 10:40 MIGnews.com

Прокуроры планировали освистать Охану, но передумали

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Сотрудники офиса государственной прокуратуры планировали устроить протесты при появлении министра юстиции на сессии ежегодной программы обучения прокуроров, сообщает телеканал КАН.Прокуроры планировали свистеть, нести плакатики с осуждением Оханы, а также одеть соответствующие майки.Прокуроры утверждают, что бурная деятельность Оханы по защите премьер-министра Нетаниягу “причиняет ущерб их профессиональной работе”.Охана 19 ноября выступал на конференции в Еврейском Университете Иерусалима. Охана также вновь атаковал прокуратуру, заявив: “Следует выжечь это опьянение властью, это ощущение “Я и больше ничего”. Они могут творить все, что угодно, кто их тронет? Кто решится открыть расследование против них? Кто проверит эти сливы, которые мешают осуществлению правосудия? Кто решится проверить письма, направляемые судьям?”Речь идет о о мейле генерального прокурора Израиля Шая Ницана к бывшем работникам прокуратуры, занимающим важные посты в других государственных структурах и в частном секторе, в котором тот призвал "защитить прокуратуру".Тем не менее, протесты, намеченные на сегодня, 26 ноября, не состоятся. Генеральный прокурор Шай Ницан и юридический советник правительства Авихай Мандельблитт решили, что такая акция станет ошибочным шагом. По их мнению, “государственные служащие не должны давать амуниции для дальнейшей критики против них”.