26.11 09:02 MIGnews.com

Юристы запретили важную военную акцию на севере

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Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Цахи Дабуш рассказал о том, что на протяжении двух месяцев не проводится “важнейшая для безопасности государства военная акция в районе северной границы”.Причиной является противодействие отделением международного права военной прокуратуры.Акция должна была “решить проблему угрожающую безопасности специфического подразделения в районе северной границы”.Ни суть проблемы, ни название подразделения не разглашаются по требованию военной цензуры.