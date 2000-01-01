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Юристы запретили важную военную акцию на севере | Фото:26.11 09:02   MIGnews.com

Юристы запретили важную военную акцию на севере

Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Цахи Дабуш рассказал о том, что на протяжении двух месяцев не проводится “важнейшая для безопасности государства военная акция в районе северной границы”.

Причиной является противодействие отделением международного права военной прокуратуры.

Акция должна была “решить проблему угрожающую безопасности специфического подразделения в районе северной границы”.

Ни суть проблемы, ни название подразделения не разглашаются по требованию военной цензуры.


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