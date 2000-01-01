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Саар: Нетаниягу в панике из-за моих лидерских амбиций | Фото:26.11 08:48   MIGnews.com

Саар: Нетаниягу в панике из-за моих лидерских амбиций

Гидеон Саар из "Ликуда" заявил в понедельник, 25 ноября, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был в "панике" из-за возможности его партийного лидерства, и призвал премьера прекратить нападки на членов своей семьи. "Я признаю панику в отношении праймериз", - сказал Саарв интервью 13-му каналу.

"Движение не принадлежит никому. Любой член имеет право баллотироваться на пост лидера".

Саар осудил частые личные нападения на него и его семью в Твиттере со стороны сына премьера Яира Нетаниягу, в том числе с информацией о браке его дочери Алоны с арабским актером Амиром Хури и предполагаемых левых взглядах его жены, журналистки Геулы Эвен-Саар. "Каждый день это достигает нового дна", сказал он.

"Личная жизнь моей дочери не является делом Яира Нетаниягу. Премьер-министр всегда говорил: "Оставьте мою семью в покое, оставьте мою жену, сфокусируйтесь на мне". Ну, я говорю ему сказать то же самое своему сыну, потому что на мою жену и дочь нападают, и оба они не являются избранными должностными лицами в политической сфере".

Он также осудил использование Нетаниягу официальных платформ "Ликуд", таких как учетная запись партии в Твиттере, для нападок на него. Во время мероприятия в понедельник Саар был освистан активистами, выступающими за Нетаниягу, и назван "предателем" в центральном городе Ход ха-Шарон. Саар является самым популярным кандидатом на смену нынешнему премьер-министру, согласно опросу, опубликованному в понедельник 13-м каналом.


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