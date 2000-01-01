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Охана собирает компромат на Шая Ницана | Фото:26.11 08:44   MIGnews.com

Охана собирает компромат на Шая Ницана

Израильские СМИ обвинили министра юстиции Амира Охану в сборе компромата на генерального прокурора Шая Ницана.

По утверждению 13-го канала израильского ТВ, Охана попросил офис прокуратуры южного округа информацию и материалы, которые могут свидетельствовать о злоупотреблениях генпрокурора при расследовании дел Нетаниягу.

Глава канцелярии Оханы также якобы сфотографировал экран компьютера Ницана во время посещения его офиса в начале этого месяца.

13-й канал утверждает, что это является свидетельством попыток Охани “дискредитировать свое собственное министерство  ради премьер-министра”.

Офис Оханы заявил, что министр получил жалобы на злоупотребления в южном округе и занимался их расследованием. Относительно снимка экрана компьютера было сказано, что он был сделан “в контексте обсуждения конкретного дела и для того, чтобы скоординировать свою встречу с прокурорами”.

Охана также вновь атаковал Ницана за печально известное “письмо к прокурорам”: “Когда генеральный прокурор направляет письмо не только к судьям БАГАЦа и прокурорам, но и к частным адвокатам, к адвокату Дворе Хен, которая каждый день подписывает сделки с правосудием в офисе прокуратуры, когда он говорит в этом письме “выступи в мою защиту”, это - взятка. Когда адвокат Хен выступит в его защиту в прессе и после этого придет в прокуратуру - там ей помогут или нет?  Если это не взятка, то, определенно, и “Дело 4000” не взятка”.


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