26.11 08:09 MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к "дню ярости" в Газе и на Западном берегу

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Вооруженные силы Израиля во вторник, 26 ноября, начали укрепление сил на Западном берегу и на границе сектора с Газой, в преддверии "дня ярости" палестинцев в знак протеста против заявления администрации Трампа о "легитимизации поселений".По сообщению телеканала 12 канала, солдатам должны четкие указания, чтобы не допустить потерь и остановить протесты, вышедшие из-под контроля. Палестинцы планировали марши в городах Газы, но некоторые могут перейти к "точкам трения" и противостоять израильским солдатам.Согласно 12-му каналу, ЦАХАЛ обеспокоены тем, что действия нескольких солдат в ответ на ожидаемые метательные и огневые бомбы могут вызвать массовые столкновения. И поэтому ЦАХАЛ разместил дополнительных офицеров на местах.Палестинцы были возмущены, когда госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что "создание израильских гражданских поселений на Западном берегу само по себе совместимо с международным право.""Мы объявили день гнева, чтобы отклонить это заявление американского государственного секретаря", - сказал по телефону член Исполнительного комитета ООП Васел Абу Юсеф. "Мы полностью осуждаем эти американские усилия по легитимизации поселений".