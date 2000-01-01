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ЦАХАЛ готовится к `дню ярости` в Газе и на Западном берегу | Фото:26.11 08:09   MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к "дню ярости" в Газе и на Западном берегу

Вооруженные силы Израиля во вторник, 26 ноября, начали укрепление сил на Западном берегу и на границе сектора с Газой, в преддверии "дня ярости" палестинцев в знак протеста против заявления администрации Трампа о "легитимизации поселений".

По сообщению телеканала 12 канала, солдатам должны четкие указания, чтобы не допустить потерь и остановить протесты, вышедшие из-под контроля. Палестинцы планировали марши в городах Газы, но некоторые могут перейти к "точкам трения" и противостоять израильским солдатам.

Согласно 12-му каналу, ЦАХАЛ обеспокоены тем, что действия нескольких солдат в ответ на ожидаемые метательные и огневые бомбы могут вызвать массовые столкновения. И поэтому ЦАХАЛ разместил дополнительных офицеров на местах.

Палестинцы были возмущены, когда госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что "создание израильских гражданских поселений на Западном берегу само по себе совместимо с международным право."

"Мы объявили день гнева, чтобы отклонить это заявление американского государственного секретаря", - сказал по телефону член Исполнительного комитета ООП Васел Абу Юсеф. "Мы полностью осуждаем эти американские усилия по легитимизации поселений".


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