26.11 07:25 MIGnews.com

Общественный транспорт в шабат: таксисты заблокируют дороги

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Таксисты Гуш-Дана угрожают “огромными протестами” из-за начала функционирования общественного транспорта в шабат в Тель-Авиве и в ряде соседних городов.На собрании в понедельник 25 ноября таксисты приняли план противодействия общественному транспорту в шабат, который, как они утверждают, приведет к тому, что они потеряют миллионы шекелей. Выходные - главный источник доходов таксистов, но бесплатный общественный транспорт в шабат лишает их значительной части клиентов.Таксисты угрожают организовать “громадные демонстрации” и даже заблокировать дороги.Глава Ассоциации Таксистов Марк Азаров говорит: “Это экономически нечестно. Не может быть ситуации, в которой мы платим налоги, а они на эти деньги будут давать субсидии моим конкурентам. У нас нет проблем с автобусами в шабат, у нас есть проблема с тем, что эти автобусы - бесплатные. Тот, кто хочет отдыхать - пусть платит. Вот и все”.