26.11 07:23 MIGnews.com

Айзенкот: чиновники - популисты, они не поддерживают ЦАХАЛ

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В понедельник, 26 ноября, генерал-лейтенант Гади Айзенкот раскритиковал государственных чиновников, заявив, что они выражают популистские мнения, а не поддерживают командование ЦАХАЛа. Он отметил, например, случай с Элор Азарией, который выстрелил в палестинца в 2016 году."Тот факт, что у Израиля нет официальной политики безопасности, закрепленной в законе, является недостатком и отказом от ответственности", - сказал Айзенкот. "Это необходимо решить, чтобы обеспечить руководство для командиров ЦАХАЛа".Что касается инцидента со стрельбой в Хевроне, он сказал, что разговоры вокруг него не новы и преследуют армию на протяжении более 20 лет. Что еще хуже, общественные деятели обращаются к людям, уступая эмоциям или политическим потребностям, а не занимают позицию в долгосрочной перспективе."Вы не можете исключить наших солдат из дискурса в Израиле", - сказал он. "Сильная и моральная армия - это та, которая знает, как противостоять вызовам".Айзенкот также раскритиковал отсутствие порядка совместной службы мужчин и женщин. "Отсутствие порядка эквивалентно городу без светофоров", - сказал он. "Проблемы безопасности ЦАХАЛа равносильны большому айсбергу. Общественность и средства массовой информации могут видеть верхушку айсберга, потому что, на самом деле, мы имели дело с операциями, которые держали армию под контролем израильского общества.""Существуют огромные проблемы со стороны ядерной программы и угрозы террористов. В последние годы ЦАХАЛ работали круглосуточно, чтобы помешать Ирану утвердиться [на наших границах]. Существует огромная разница между тем, что, по их мнению, они добьются, и тем, что они фактически сделали"."Хотя в настоящее время Израилю не противостоит угроза существования, наиболее важным элементом силы ЦАХАЛа является устойчивость и социальная сплоченность внутри Израиля. В реальности Израиля интеграция различных групп населения в вооруженные силы является мощным компонентом, и его необходимо сохранить в будущем. Невозможно игнорировать тот факт, что сегодня сегодня меньше призывников и что молодежь смотрит на армию иначе".