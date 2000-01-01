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С оглядкой на Израиль: Как Хаменеи наказал Америку 26.11 06:53   MIGnews.com

С оглядкой на Израиль: Как Хаменеи наказал Америку

Агентство Reuters  опубликовало большой отчет о том, как иранцы провели и подготовили атаки против саудовской нефтяной инфраструктуры 14 сентября.

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи лично одобрил атаку , совершенную при помощи крылатых ракет и беспилотников. Хаменеи поставил Корпусу стражей исламской революции единственное условие - не должны пострадать гражданские и американские персонал.

Целью Хаменеи было “покарать” Америку за разрыв ядерной сделки и усиления санкций против Ирана. В то же время Хаменеи опасался того, что нанесение удары по американской базе”может спровоцировать яростную реакцию Соединенными Штатами и придать смелости Израилю, что потенциально могло привести к региональной войне”.

Доклад описывает, что атака была спланирована в ходе пяти встреч командиров Корпуса в Тегеране, первая из которых состоялась в мае этого года. Один из них якобы сказал: настало время выхватить наш меч и преподать им урок”.

Хаменеи лично посетил одну из этих встреч.

Авторы доклада пишут: “В конечном итоге было принято решение нанести удар по саудовской нефтяной инфраструктуре, потому что это наверняка оказалось бы на первых полосах газет, причинило экономический ущерб противнику и доставило сильное послание в Вашингтон”.

В докладе говорится, что в ходе атаки были применены 18 беспилотников и три крылатые ракеты. Они летели по круговому маршруту - с тем. чтобы скрыть место их запуска.

После атак в Саудовской Аравии была временно приостановлена добыча нефти из-за атаки беспилотников на нефтяные объекты, принадлежащих национальной компании Saudi Aramco.

Как сообщило саудовское агентство SPA, решение принято министром энергетики королевства принцем Абдельазизом бин Салманом.

Добыча на НПЗ «Быкайк» и НПЗ «Хырайс» временно приостановлена, потери были компенсированы из резервных хранилищ.

Министр отметил, что по предварительным данным, взрывы привели к тому, что ежесуточная добыча нефти сократилась на 5,7 миллионов баррелей (почти 50 процентов ежесуточной добычи нефти компании).

По словам Бин Салмана, также атака привела к прекращению ежесуточной добычи попутного нефтяного газа (ПНГ).

Это привело к сокращению поставок этана и других видов природного газа примерно на 50 процентов, отметил глава ведомства.


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