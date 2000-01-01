27.11 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Вертолет ЦАХАЛ неожиданно загорелся
На военно-транспортном вертолете ЦАХАЛа "Ясур" возник пожар – загорелся двигатель. в связи с ЧП вертолет был вынужден совершить аварийную посадку возле перекрестка Бейт-Кама (Негев).
Общественный транспорт в шабат: таксисты заблокируют дороги
Таксисты Гуш-Дана угрожают “огромными протестами” из-за начала функционирования общественного транспорта в шабат в Тель-Авиве и в ряде соседних городов.
Бен Каспит лидеру фракции Ликуда: мне стыдно, что ты есть
Интервью лидера фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоара радио 103 FM увенчалось грандиозным скандалом. Зоар, в начале интервью сказал: " тут слышал интервью с Лимор Ливнат. Скажите, он живет в том же государстве, что и мы?"
Танковый обстрел из Египта: прямое попадание в Эшколь
13-й канал израильского ТВ сообщил о том, что в результате обстрела с египетской территории танковый снаряд попал в здание клуба в поселении регионального совета Эшколь.
На ралли в поддержку Нетаниягу вышли более 5 тысяч человек
В Тель-Авиве, на площади перед Музеем Тель-Авива состоялось ралли в поддержку Биньямина Нетаниягу и за “чистку” в правоохранительной системе Израиля. На демонстрацию собралось более 5 тысяч человек.
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