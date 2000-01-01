26.11 21:50 MIGnews.com

Регев разгневала сторонников Нетаниягу на митинге

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Министр культуры Мири Регев разгневала сторонников Биньямина Нетаниягу на митинге, который был организован в знак поддержки премьер-министра.Об этом сообщает The Times of Israel.Возмущение вызвали ее слова на митинге в Тель-Авиве, что обвинения против премьера должны быть заслушаны в суде."Решать будут только судьи, а не СМИ, не государственное обвинение. Верховенство закона не выше самого закона", – сказала она.В ответ сторонники Нетаниягу ей прокричали, что только люди в праве решать, стоит ли премьер-министру добавиться неприкосновенности.