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Регев разгневала сторонников Нетаниягу на митинге | Фото:26.11 21:50   MIGnews.com

Регев разгневала сторонников Нетаниягу на митинге

Министр культуры Мири Регев разгневала сторонников Биньямина Нетаниягу на митинге, который был организован в знак поддержки премьер-министра.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Возмущение вызвали ее слова на митинге в Тель-Авиве, что обвинения против премьера должны быть заслушаны в суде.

"Решать будут только судьи, а не СМИ, не государственное обвинение. Верховенство закона не выше самого закона", – сказала она.

В ответ сторонники Нетаниягу ей прокричали, что только люди в праве решать, стоит ли премьер-министру добавиться неприкосновенности.


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