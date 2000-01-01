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Мандельблитт раскритиковал Нетаниягу: ложь, угрозы и клевета | Фото:26.11 20:30   MIGnews.com

Мандельблитт раскритиковал Нетаниягу: ложь, угрозы и клевета

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт раскритиковал нападки премьер-министра Биньямина Нетаниягу на правоохранительную и судебную системы.

Об этом сообщает издание The Times оf Israel.

"Я слышу выражения, которым нет места в публичном дискурсе, которые направлены на правоохранительную систему и некоторых высокопоставленных чиновников внутри нее. Я слышу угрозы, ложь, необоснованную клевету. Это просто шокирует", – сказал он.

По словам Мандельблитта, просьба государственного обвинителя Шая Ницана и представителя прокуратуры о предоставлении охраны создает неприемлемый прецедент.

"Биньямин Нетаниягу – премьер-министр нашей страны. Он возглавляет правительство, которому мы служим. Выдвинутые обвинения не являются политическим преследованием, и это не конфронтация с премьер-министром или каким-либо другим министром", – добавил юридический советник правительства.

Ранее Мандельблитт заявлял, что Нетаниягу может занимать пост временно исполняющего обязанности премьер-министра в переходном правительстве.

"Нет практической значимости в отставке главы правительства на время действия переходного правительства", – говорил он.


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