26.11 21:06 MIGnews.com

Регев: не Саар принес 32 места "Ликуду"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр культуры Мири Регев раскритиковала Гидеона Саара за призыв как можно скорее провести внутренние выборы в "Ликуде"."Не вы принесли 32 места – это был Нетаниягу. Когда они объявят выборы, будут первичные выборы "Ликуда", и единственный, кто встретится с Нетавниягу, это будет – Саар, и он проиграет", – цитирует ее заявление "Аруц Шева".По словам министра, когда Саар говорит: "я требую, чтобы он ушел в отставку", это смещает лидера. Регев также раскритиковала лидера "Кахоль Лаван"."Кахоль Лаван" идут против закона, и, прежде чем они явятся и обвинят Нетаниягу, пусть они посмотрят на Ганца с его 50 миллионами, и Габи Ашкенази с нефтью, и на отношения начальника штаба с "Едиот Аронот". Пусть они посмотрят на себя, прежде чем шельмуют нас", – добавила она.