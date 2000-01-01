Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Регев: не Саар принес 32 места `Ликуду` | Фото:26.11 21:06   MIGnews.com

Регев: не Саар принес 32 места "Ликуду"

Министр культуры Мири Регев раскритиковала Гидеона Саара за призыв как можно скорее провести внутренние выборы в "Ликуде".

"Не вы принесли 32 места – это был Нетаниягу. Когда они объявят выборы, будут первичные выборы "Ликуда", и единственный, кто встретится с Нетавниягу, это будет – Саар, и он проиграет", – цитирует ее заявление "Аруц Шева".

По словам министра, когда Саар говорит: "я требую, чтобы он ушел в отставку", это смещает лидера. Регев также раскритиковала лидера "Кахоль Лаван".

"Кахоль Лаван" идут против закона, и, прежде чем они явятся и обвинят Нетаниягу, пусть они посмотрят на Ганца с его 50 миллионами, и Габи Ашкенази с нефтью, и на отношения начальника штаба с "Едиот Аронот". Пусть они посмотрят на себя, прежде чем шельмуют нас", – добавила она.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:20
Обстрел из Газы: одна ракета перехвачена
21:01
Ракетная атака на юге Израиле
20:48
Бойцы ЦАХАЛ пострадали на юге Израиля
20:47
На ралли в поддержку Нетаниягу вышли более 5 тысяч человек
20:30
Мандельблитт раскритиковал Нетаниягу: ложь, угрозы и клевета
20:05
"Допросить Шая Ницана, арестовать Лиат Бен Ари"
19:42
Аббас: выборы состоятся, даже если Израиль против
19:08
Саад Харири решил отойти от дел
18:44
Израильские ученые: болезнь Альцгеймера можно побороть
18:17
В Кнессете ведутся секретные переговоры о правительстве
17:56
Опрос: Ямина не пройдет в Кнессет
17:34
Бельгийская полиция провела хакерскую атаку против сайтов ИГ
17:16
"Ликуд" предлагает ускоренные выборы
16:59
PepsiCo расширяет бизнес в Израиле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus