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Саад Харири решил отойти от дел | Фото:26.11 19:08   MIGnews.com

Саад Харири решил отойти от дел

Исполняющий обязанности премьер-министра Саад Харири объявил об отказе возглавить новое правительство Ливана.

Такое заявление он сделал во вторник, 26 ноября, передает Al Hadath.

"Я принял это решение, потому не вижу иного выхода из кризиса, кроме создания правительства технократов", – отметил он.

По словам Харири, президент республики Мишель Аун должен провести парламентские консультации и назначить нового премьера.

"Я не являюсь приверженцем принципа: или я, или никто. Ливанцы хотят призвать к ответственности всех, кто находился у власти последние 30 лет, и я являюсь одним из них", – добавил он.


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