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Шакед призвала предотвратить выборы: левые придут к власти | Фото:26.11 14:07   MIGnews.com

Шакед призвала предотвратить выборы: левые придут к власти

Во вторник, 26 ноября, бывший министр юстиции Аелет Шакед высказалась по поводу потенциальных третьих выборов в Израиле. Лидер "Ха Ямин ха Хадаш" предупредила, что, если Израиль отправится на новые выборы через 12 месяцев, правый блок может быть серьезно ослаблен, возможно, до такой степени, что левые смогут достичь абсолютного большинства в 61 место в парламенте.

Выступая на церемонии в южном израильском городе Сдерот, Шакед подчеркнула, что правые должны работать для предотвращения новых выборов.

"Мы делаем все, чтобы не допустить новых выборов. Предполагается, что если у нас будут новые выборы, правый блок будет ослаблено. Существует реальная опасность, что на следующих выборах, если это произойдет, левые и арабы получат 61 место."

Опрос, опубликованный во вторник, показывает, что левые партии набирают силу: левоцентристская партия "Кахоль Лаван", по прогнозам, получит 37 мест, если Израиль снова пойдет на выборы. "Ликуд" получает всего 30.

Однако Шакед сказала, что, по ее мнению, дальнейшие выборы неизбежны. "Мы пока не отчаянно нуждаемся в возвращении Либермана в правый блок, но это кажется маловероятным. Наиболее реалистичным сценарием является третья избирательная кампания".


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