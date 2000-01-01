26.11 13:28 MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу формирует коалицию с ХАМАСом

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Председатель "НДИ" Авигдор Либерман во вторник утром, 26 ноября, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "формирует коалицию с ХАМАСом".На ежегодной конференции Израильского института демократии Либерман сказал, что премьер-министр, "который вопил о возможности формирования коалиции с Объединенным арабским списком, формирует коалицию с ХАМАС. Он работает с ними в координации"."Мы видели это в последнем раунде боевых действий. Нетаниягу предпочитает покупать тишину у ХАМАСа, и он платит деньги за защиту террористической организации. ХАМАС продолжает строить свою энергетическую базу без помех. Они производят две ракеты в день, которые могут достигать до Хадеры, еще через три года ХАМАС превратится в Хизбаллу.""Продолжается эрозия сдерживания Израиля, и эта слабость очевидна и снаружи. Они поняли, что могут перевести продолжающийся конфликт с Израилем, как мы видели в Газе больше года, в финансовый дивиденд. Когда вы вознаграждаете насильственные действия деньгами и другими уступками, это приносит цену."Партия "Ликуд" ответила на это заявления: "Трудно воспринимать критику со стороны Либермана, который серьезно задумался о присоединении к правительству меньшинства, которое полагалось на сторонников ХАМАСа".