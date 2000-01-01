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Опрос в Ликуде: Саар оступает Нетаниягу в случае праймериз | Фото:26.11 13:00   MIGnews.com

Опрос в Ликуде: Саар оступит Нетаниягу в случае праймериз

В ходе опроса, проведенного компанией Direct Polls на 13 канале, выяснилось, что 53% членов партии "Ликуд" поддержат премьер-министра Биньямина Нетаниягу в предстоящих праймериз для руководства, в то время как Гидеон Саар набрал лишь 40%. В опрос приняли участие 1513 членов.

Следует отметить, что одним из владельцев компании, проводившей опрос, является Шломо Филбер, который в настоящее время является государственным свидетелем против Нетаниягу. Также поднимался вопрос о том, кто должен руководить "Ликудом", если Нетаниягу уйдет в отставку или оставит свой пост главы Ликуда.

Саар в таком случае получит поддержку в 39,4%, за ним следуют бывший мэр Иерусалима Нир Баркат с 23,6%, депутат израильского парламента Кац - 6,2%, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн - 4,4% и Мири Регев - 2,3%. 18,6% еще не решили, кого они поддерживают.
 
На вопрос, кого они поддерживают в недавней ссоре между Гидеоном Сааром и Нир Баркатом, 48,5% заявили о своей поддержке Барката, а 41,9% поддерживают Саара.


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