26.11 12:30 MIGnews.com

Бен Каспит лидеру фракции Ликуда: мне стыдно, что ты есть

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Бену Каспит лидеру фракции Ликуда: мне стыдно, что ты естьИнтервью лидера фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоара радио 103 FM увенчалось грандиозным скандалом.Зоар, в начале интервью сказал: “ Я тут слышал интервью с Лимор Ливнат. Скажите, он живет в том же государстве, что и мы?”.Бравшие интервью Бен Каспит и Инон Магаль посмеялись: "Ты что не слышал, государство украли, вы украли у нее государство".Зоар сказал, что у Ливнат “есть много заслуг” перед государством и перед Ликудом, “но то, как она представляет вещи полностью оторвано от фактов реальной жизни и совершенно меняет ту внутреннюю реальность, которая существует в Ликуде”.Зоар сказал: ”Почти все, что она сказала мешает мне. И я думаю, также скажут большинство членов Ликуда. Если она считает, что премьер-министр сегодня находится в ситуации, которую можно считать логичной, или что правоохранительная система поступает с ним по честному… Правоохранительная система, которая работала над тем, чтобы изменить версии свидетелей, которая угрожала свидетелям.. Если она ничего этого в упор не видит, и продолжает рассказывать нам о ценностях демократии - мне за нее стыдно”.В ответ взвился Бен Каспит: "А мне стыдно слышать все, что ты здесь говоришь, все это не имеет никакого отношения к реальности. Мы реально не живем в такой стране. Я должен поправить то, что ты сказал".Зоар не остался в долгу и сказал: “Ты вредишь этой стране, защищаешь левых . Ты действуешь против Нетаниягу”.Каспит на это сказал: “Я действую против Нетаниягу потому что это - моя работа. Все государственные свидетели всегда получали одинаковое отношение. Я напомню тебе об Ури Мессере, адвокате Эхуда Ольмерта, который чуть не погиб - его нашли бредущим по шоссе Аялон. В отличие от адвокатов Нетаниягу его еще и задерживали. Так работает полиция. БАГАЦ разрешил десятки следовательских манипуляций. Тот факт, что ты поднимаешь руку на систему не делает тебя ни умным. ни правым. Мне стыдно, что ты вообще есть”.Зоар пришел в бешенство и закричал: "А мне стыдно, что ты пишешь. Ты пишешь, и всем известно о твоих экстремистских позициях в отношении Нетаниягу. Ты - серийный преследователь семьи Нетаниягу”.Каспит сказал: “У тебя - ошибка в произношении. Семья Нетаниягу меня серийно преследует. Меня преследует семья Нетаниягу, а не я ее. Я был в Ликуде задолго до тебя, и я буду в Ликуде после тебя, а те глупости, которые ты несешь, нельзя даже напечатать. Я никогда не выходил из Ликуда - я был там до вас. и буду позже. и я думаю что нетаниягу - коррумпированный человек”.