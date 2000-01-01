Бен Каспит лидеру фракции Ликуда: мне стыдно, что ты есть
Бену Каспит лидеру фракции Ликуда: мне стыдно, что ты есть
Интервью лидера фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоара радио 103 FM увенчалось грандиозным скандалом.
Зоар, в начале интервью сказал: “ Я тут слышал интервью с Лимор Ливнат. Скажите, он живет в том же государстве, что и мы?”.
Бравшие интервью Бен Каспит и Инон Магаль посмеялись: "Ты что не слышал, государство украли, вы украли у нее государство".
Зоар сказал, что у Ливнат “есть много заслуг” перед государством и перед Ликудом, “но то, как она представляет вещи полностью оторвано от фактов реальной жизни и совершенно меняет ту внутреннюю реальность, которая существует в Ликуде”.
Зоар сказал: ”Почти все, что она сказала мешает мне. И я думаю, также скажут большинство членов Ликуда. Если она считает, что премьер-министр сегодня находится в ситуации, которую можно считать логичной, или что правоохранительная система поступает с ним по честному… Правоохранительная система, которая работала над тем, чтобы изменить версии свидетелей, которая угрожала свидетелям.. Если она ничего этого в упор не видит, и продолжает рассказывать нам о ценностях демократии - мне за нее стыдно”.
В ответ взвился Бен Каспит: "А мне стыдно слышать все, что ты здесь говоришь, все это не имеет никакого отношения к реальности. Мы реально не живем в такой стране. Я должен поправить то, что ты сказал".
Зоар не остался в долгу и сказал: “Ты вредишь этой стране, защищаешь левых . Ты действуешь против Нетаниягу”.
Каспит на это сказал: “Я действую против Нетаниягу потому что это - моя работа. Все государственные свидетели всегда получали одинаковое отношение. Я напомню тебе об Ури Мессере, адвокате Эхуда Ольмерта, который чуть не погиб - его нашли бредущим по шоссе Аялон. В отличие от адвокатов Нетаниягу его еще и задерживали. Так работает полиция. БАГАЦ разрешил десятки следовательских манипуляций. Тот факт, что ты поднимаешь руку на систему не делает тебя ни умным. ни правым. Мне стыдно, что ты вообще есть”.
Зоар пришел в бешенство и закричал: "А мне стыдно, что ты пишешь. Ты пишешь, и всем известно о твоих экстремистских позициях в отношении Нетаниягу. Ты - серийный преследователь семьи Нетаниягу”.
Каспит сказал: “У тебя - ошибка в произношении. Семья Нетаниягу меня серийно преследует. Меня преследует семья Нетаниягу, а не я ее. Я был в Ликуде задолго до тебя, и я буду в Ликуде после тебя, а те глупости, которые ты несешь, нельзя даже напечатать. Я никогда не выходил из Ликуда - я был там до вас. и буду позже. и я думаю что нетаниягу - коррумпированный человек”.