26.11 11:30 MIGnews.com

Саар: на месте Нетаниягу, я бы ушел в отставку

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Гидеон Саар призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу уйти в отставку в связи с политическим тупиком и надвигающимися обвинительными актами."Нетаниягу должен взять на себя ответственность не из-за обвинительного заключения, а из-за ситуации, в которой находится страна, в которой никто не может сформировать правительство", - сказал Саар. "На его месте я взял бы ответственность и подал в отставку и позволил бы движению [Ликуд] провести демократический процесс".В интервью "Решет Бет" Саар ответил на нападки министра культуры и спорта Мири Регева, в которых она заявила, что Саар "ударил ножом в спину" премьер-министра."Это неуместная терминология, но я не расстроен", - сказал он. "Я до сих пор помню те дни, когда она льстила мне, критиковала премьер-министра и говорила, что поддержит меня, если я буду против него. Никто еще не получил пощечину за лесть".