26.11 11:01 MIGnews.com

50 прокуроров направили петицию Авихаю Мандельблиту

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Пятьдесят прокуроров подписали петицию, призывающую юридического советника правительства Авихай Мандельблита отклонить просьбу активистов-анархистов Коби Снитца, Илана Шалифа и Йонатана Поллака о прекращении судебного разбирательства против них. Они обвиняются участие в жестоких акциях протеста, в которых пострадали солдаты ЦАХАЛа.Предыдущее ходатайство было основано на статье бывшего генерального прокурора Михаэля Бен Яира, который утверждал, что генеральный прокурор должен отложить разбирательство против анархистов, чтобы положить конец текущей жалобе и предотвратить аналогичные жалобы в будущем.В своей статье Бен Яир пошел дальше, заявив, что, если юридический советник не сможет приостановить разбирательство, Верховный суд должен приказать ему "сделать правильную вещь, а именно прекратить разбирательство по этой жалобе".Кроме того, в нынешней петиции отмечается, что один из обвиняемых, Йонатан Поллак, также выиграет от приостановления судебного разбирательства, несмотря на его постоянный отказ присутствовать на слушаниях по этому вопросу. Поллак даже опубликовал статью, где он признает, что ему было известно о судебном разбирательстве против него, но объясняет, что он не собирается присутствовать, поскольку суды "незаконны".В конце своей статьи Поллак подробно описывает, как он ранее нарушил закон и как он намерен продолжать это делать. Вскоре был подписан ордер на принудительное присутствие его в зале суда."Невозможно представить, чтобы подсудимый, который открыто заявляет, что не будет присутствовать на слушаниях, внезапно "выиграет" от приостановления производства. Юридический советник должен принимать такие меры только в очень особых обстоятельствах", - заявили прокуроры в текущей петиции.Они "выступают против тех, кто наносит вред солдатам ЦАХАЛа и сотрудникам службы безопасности, в то же время цинично используя правовую систему, чтобы защитить их в своих действиях. Мы призываем отклонить петицию, поданную "Анархистами против Стены" в связи с жалобой, в которой они обвиняются в нанесении вреда солдатам. Предоставление отсрочки судебного разбирательства вознаградит подсудимых, которые согласно жалобе регулярно участвуют в насильственных беспорядках против сил безопасности".Снитц и Поллак являются центральными активистами в организации насильственных беспорядков против солдат в деревне Кадум, и они продолжают свою деятельность даже после подачи жалобы. За последние несколько месяцев после подачи жалобы оба активиста якобы участвовали в более чем 10 жестоких беспорядках. Всего полторы недели назад Поллак участвовал в беспорядках на ферме в долине реки Иордан.