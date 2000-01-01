26.11 11:29 MIGnews.com

Саар: Я помню дни, когда Регев атаковала премьера

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Гидеон Саар ответил на обвинения министра культуры Мири Регев, прозвучавшие в эфире радио Решет Бет.Саар заявил: “Она использовала неподходящую терминологию, и я не боюсь. Я все еще помню те дни, когда Мири Регев атаковала премьер-министра и даже обещала мне поддержку. Это было до того, как ее назначили министром. За лесть еще никому не дали пощечины”.Саар подчеркнул: "У Нетаниягу - много заслуг, и он привел страну к великим достижениям. Мы следовали за ним и поддерживали его на каждом этапе расследования и досудебных слушаний. Мы распустили прежний Кнессет - как он того желал, и это было серьезной ошибкой. Мы потеряем власть , и я думаю, что избиратели Ликуда хотят выйти на дорогу успеха. Нет никого, кто важнее движения и государства".