26.11 10:10 MIGnews.com

"Саар всадил нож в спину Нетаниягу"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр культуры и спорта Мири Регев в интервью радио Решет Бет в самых резких выражениях атаковала товарища по партии, Гидеона Саара.Регев заявила: "Я думаю, что Гидеон сделал большую ошибку. Он стреляет внутри бронетранспортера. Я надеюсь, что он будет работать на укрепление Ликуда, а не на раскол. Я надеялась, что он себя так не поведет, не всадит в такое время нож в спину Нетаниягу”.На вопрос о том, придет ли она на ралли поддержки премьер-министра Биньямина Нетаниягу сегодня вечером Регев ответила: "Я очень надеюсь, что мне это удастся. У меня в расписании - уже два мероприятия. которые я не могу отменить. Я думаю, что в последний момент мой голос все-таки услышат на ралли. Я поддерживаю премьер-министра каждый день. Я думаю, что в отношении него допущена большая несправедливость”.